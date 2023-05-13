Також Зеленський попросив Папу Римського сприяти реалізації української формули миру.

Сьогодні у Ватикані відбулася перша з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україні зустріч Папи Римського Франциска з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі глава держави, як він повідомив в Telegram, звернув увагу понтифіка на численні злочини росіян, зокрема, депортацію дітей.

"Окремою темою зустрічі стала проблематика злочинів Росії, пов’язаних із викраденням і депортацією українських дітей. Закликав Ватикан приєднатися до зусиль України, спрямованих на повернення незаконно та примусово вивезених до Росії, де-факто викрадених, українських дітей", – написав він.

Також Зеленський попросив Папу Римського сприяти реалізації української формули миру. В тому числі, що стосується питань продовольчої безпеки, звільнення полонених і депортованих осіб та відновлення справедливості.

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"Оскільки війна йде на території України, мирний план може бути тільки українським", – наголосив Зеленський.

Депортація дітей з України - що треба знати

Упродовж майже 15 місяців повномасштабної війни російські загарбники продовжували масово вивозили українських дітей з окупованих території України до Росії.

До кінця березня українською стороною було встановлено імена 19,5 тисяч дітей, яких було депортовано. Під час візиту до Італії Зеленський наголосив, що депортованих дітей може бути значно більше, оскільки на захоплених регіонах перебувало щонайменше 200 тисяч неповнолітніх.

На території РФ дітей розміщують у дитбудинках, займаються їхнім перевихованням (зокрема, вчать російської мови) та зрештою віддають на "усиновлення" росіянам. Діти, яких вдалося повернути до України, розповідали, що в Росії зазнавали цькувань та фізичного насильства.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі розглядає справу щодо депортацію дітей з України як частину справи про злочин геноциду, вчинений Росією. У березні суд в Гаазі назвав причетними до депортації дітей російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Марію Львову-Бєлову та видав довічний ордер на їхній арешт. Після цього окупанти активізували роботу з повернення дітей в Україну.

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