Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" скоріше за все відбудеться після новорічних свят.

Наступне восьме засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні, до групи допомоги Україні приєднаються декілька нових країн.

Як сказав міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, під час нещодавньої розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном прозвучали нові країни, які можуть увійти до групи "Рамштайн".

Група клубу "Рамштайн" - це близько 50 країн. Але вчора ми обговорювали ще деякі нові країни, які прозвучали, оскільки він (Остін - УНІАН) веде адвокацію України і переконує країни також надати нам зброю", - сказав він.

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Резніков зазначив, що поки не може розголошувати ці країни.

Міністр оборони також повідомив, що наступна зустріч в форматі "Рамштайн" швидше за все буде після новорічних свят.

"При всій повазі до нас, вони (країни-партнери – УНІАН) все ж таки живуть у режимі більш мирного часу, у них скоро будуть Різдвяні свята і новорічні відчуття. Тому реалістично, що "Рамштайн" відбудеться в січні", - сказав він.

При цьому, це не означає неможливість двосторонніх зустрічей, які відбуваються майже щодня, додав він.

Війна в Україні: засідання "Рамштайн"

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони США Ллойд Остін після ракетної атаки Росії 5 грудня провели телефонну розмову, в ході якої обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони.

5 грудня РФ здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Сили протиповітряної оборони збили більш як 60 із понад 70 ворожих ракет. Згодом стало відомо, що були влучання ракет в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Нагадаємо, попереднє сьоме засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 16 листопада.

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