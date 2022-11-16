Шість країн допоможуть підготувати українську армію до зими.

Координаційна група "Рамштайн-7" провела зустріч. В результаті Україні мають намір надати системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію та зимову форму.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, які країни і що передадуть Києву, зокрема:

Греція надасть 155-мм боєприпаси;

Польща - додаткову артилерію, боєприпаси та засоби ППО ближньої дії;

Іспанія - дві ракетні установки HAWK;

Німеччина - установки РСЗВ;

Канада - 500 мільйонів доларів на озброєння та зимове спорядження;

Швеція - пакет допомоги на 270 мільйонів доларів.

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Контактна група продовжить поглиблювати свою роботу.

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"Ми не погодимося з путінською імперською агресією і ерозією міжнародних норм, як із певною новою реальністю. Натомість ми продовжимо відстоювати невід'ємні права України на самозахист. Ми продовжимо зміцнювати нашу єдність і рішучість. Ми продовжимо показувати міць партнерства. І ми продовжимо зміцнювати Збройні сили України шляхом швидкого нарощення їхніх спроможностей, необхідних для оборони країни. І ми продовжимо допомагати українському народу у його боротьбі за свободу", - заявив Остін.

Рамштайн-7 - головні новини

16 листопада, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сім країн мають намір надати Україні системи протиповітряної оборони. При цьому він вказав, що в рамках Контактної групи з питань оборони України необхідно докласти великих зусиль, щоб покрити термінові потреби Києва в системах ППО.

У свою чергу міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи засідання Контактної групи з питань оборони України, заявив, що захист неба буде пріоритетом №1 для Києва.

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