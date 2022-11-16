Разом із партнерами Україна працює над інтегрованою та ешелонованою системою ППО.

Захист неба буде пріоритетом №1 для України на "Рамштайні-7". Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter, коментуючи сьогоднішнє засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-7"), яке проходить в онлайн-форматі.

"Захист неба України - наш пріоритет №1 та тема №1 у Ramstein 7. Разом з нашими партнерами ми працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Готуємось до зими на полі бою", - зазначив Резніков.

Він також подякував главі Пентагону Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла.

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Рамштайн-7: головне

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").

Тоді Остін заявив, що невдовзі Україна отримає нові системи протиповітряної оборони.

Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів про плани створення комплексної (інтегрованої) системи протиракетної оборони для України. Ця система буде сконструйована так, щоб забезпечувати захист для пріоритетних об'єктів в Україні.

На початку листопада до України прибули системи протиповітряної оборони Hawk. 7 листопада до України прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

Сьогодні, 16 листопада, Остін повідомив, що з часу проведення попереднього засідання "Рамштайн" у жовтні, 7 країн зобов'язалися надати Україні системи ППО. За його словами, в рамках Контактної групи з питань оборони України треба докласти більших зусиль, аби задовольнити термінові потреби України у системах протиповітряної оборони.