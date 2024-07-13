За кілька днів до російського вторгнення Олександр Мороз відвідав Республіку Білорусь.

Олександр Мороз спілкувався з білоруським диктатором Олександром Лукашенком незадовго до війни. Про це український політик та громадський діяч розповів Наталії Мосейчук.

"‎Мені так здалося, що і він (Лукашенко, – УНІАН) не знав про те, що це буде"‎, – говорить Мороз.

"‎Володимир Володимирович, він також хотів все це припинити … ми можемо навіть своїх солдат поставити, щоб розвести там (на Донбасі, – УНІАН), щоб не було протистояння"‎, – передає він слова Лукашенко.

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Також, на думку українського політичного діяча, в економіці і соціальній сфері Білорусь йде далеко попереду України і Росії.

"‎Тому система влади, управління і позиція Лукашенко це одна справа, але економіка там розвивається", – каже Мороз.

Ситуація в Білорусі – останні новини

Раніше стало відомо, що Білорусь планує збудувати на кордоні з Україною дві прикордонні застави. За наявною інформацією, Мінськ хоче звести комплекс прикордонної застави в селі Карпівка, який знаходиться в Лоївському районі.

Також повідомлялось, що напередодні до Білорусі прибула китайська військова делегація. Відомо, що між сторонами обговорювалось співробітництво в галузі тилового забезпечення військ.

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