Китайська делегація перебуватиме у Мінську з 11 по 13 липня.

До Білорусі прибула китайська військова делегація Об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення армії Китаю. Сторони обговорювали співробітництво в галузі тилового забезпечення військ.

"Сьогодні відбулися переговори з питань двостороннього співробітництва в галузі тилового забезпечення збройних сил Білорусі та Китаю, обговорено перспективи та нові напрямки взаємодії", - заявили в Міноборони РБ.

Відомо, що китайська делегація перебуватиме в Мінську з 11 по 13 липня.

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Спільні "навчання" Білорусі та Китаю

Нагадаємо, 6 липня до Білорусі прибули військові Китаю для участі у "спільних антитерористичних навчаннях", яке відбудеться в період з 8 по 19 липня. Як відомо, ці навчання проходять неподалік польського кордону.

Трохи згодом на ці "навчання" відреагував генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що "це частина моделі поведінки, за якою авторитарні режими все більше зближуються".

"Ці навчання показують, як Китай наближається до кордонів Північноатлантичного альянсу не лише в Європі, а й в Африці та інших регіонах", - зазначив Столтенберг.

Що відбувається в Білорусі - останні новини

Як раніше писав УНІАН, Білорусь планує збудувати на кордоні з Україною дві прикордонні застави. За даними моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", державний прикордонний комітет країни має намір закупити "інженерні послуги з комплексного управління будівельною діяльністю" для кількох об'єктів.

Також УНІАН повідомляв, що Білорусь закуповує FPV-дрони, які можуть використовувати для навчання операторів БПЛА. Водночас на сайті виробника безпілотників зазначено, що продукцію iFlight можна використовувати тільки в цивільних цілях. Заборонено використання, пов'язане з військовими діями і терористичною діяльністю.

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