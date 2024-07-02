'Світ здригнеться': Лукашенко заявив, що Білорусь втягують в 'розбірки'

За його словами, у разі ескалації ситуації в регіоні буде різка відповідь.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відзначився новими погрозами та звинуваченнями, що його країну нібито намагаються втягнути у "розбірки".

Як повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА-Новости", Лукашенко пригрозив, що у разі "ескалації" в Білорусі "світ здригнеться".

"Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть втягнути в розбірки, щоб довести ескалацію в регіоні настільки, що "світ здригнеться", - цитують диктатора пропагандисти.

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Погрози Білорусі

Як повідомляв УНІАН, міністерство оборони Білорусі заявило, що Україна стягує війська до кордону та нібито намагається "втягнути країну у війну".

Про це заявив заступник командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС Білорусі Вадим Лукашевич. За його словами, Україна нібито стягує до білоруського кордону війська, озброєння та військову техніку.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія намагатиметься інформаційно "розгойдати" тему наступу з Білорусі, щоб вплинути на логістику і розтягнути українські сили.

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко заявив, що сьогодні в окупантів немає сил і засобів для наступу з Білорусі. "Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і було вжито всіх необхідних заходів", - додав він.

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