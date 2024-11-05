Сирія, Іран чи Китай: Мережко відповів, хто може допомогти РФ військами

Китайська економіка зараз не в найкращому стані, він намагається поводитися менш агресивно.

Допомогти Росії задовольнити її потребу в людях для війни проти України радше можуть Сирія та Іран, аніж Китай.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Відповідаючи на запитання щодо того, наскільки реальні загрози того, що Іран, Сирія та Китай можуть допомогти Росії задовольнити потреби у людях, яких можна відправити в Україну, він зауважив, що загроза реальна.

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"Північна Корея - це вже відбувається. І громадяни Куби. Це було зафіксовано. Громадян Куби там близько декількох тисяч навіть. Куба наразі вдає, що нібито вони це роблять без згоди кубинського режиму. Але насправді не виключено, що Куба в такий прихований спосіб підтримує. Я б ще не виключав, що Венесуела, венесуельський диктатор може теж направити", - сказав Мережко.

На його думку, окрім Північної Кореї навряд чи хтось буде діяти відкрито:

"Сирія і Іран - також можливо. Особливо Сирія, яка значною мірою залежить від Росії. Тобто це може бути під виглядом, ви бачите, навіть північних корейців намагаються маскувати нібито вони є частиною якихось військ з Бурятії, чи щось, частиною російських військ. Тобто навряд чи це буде відбуватися відкрито".

Говорячи про Китай, Мережко також висловив думку, що навряд чи він наважиться на це відкрито. "Я дуже сумніваюся, що він буде відкрито. Бо він розуміє, що це скандал, що це б’є по репутації Китаю. Це може викликати санкції навіть. І китайська економіка зараз не в найкращому стані. Китай намагається поводитися менш агресивно. Тобто це не в інтересах Китаю, знаєте, так поводитись занадто агресивно в цій ситуації. Тобто я б все-таки виключив Китай з цього", - пояснив голова комітету.

Водночас, додав Мережко, Китай допомагає Росії, надаючи товари подвійного призначення. "Тобто Китай допомагає, по суті, економічно, купуючи російську нафту, газ. Тобто підтримка дуже суттєва з боку Китаю. Але своїх військових він навряд чи наважиться направити", - сказав він.

На запитання щодо того, про яку все ж орієнтовну кількість людей може йтися, і чи можуть Іран та Сирія направити стільки ж людей, як це зробила Північна Корея, або ж навіть більше, депутат зауважив, що, наприклад, Іран не може надіслати багато людей.

"Тому що це буде занадто помітно. Якщо там будуть тисячі іранців, то це викличе серйозну стурбованість і серйозні питання. Я не думаю, що вони зараз готові направити велику, достатньо велику кількість своїх військових, що б змінило ситуацію на фронті. Навряд чи. Якусь кількість - так, можуть. Але, знову-таки, будуть намагатися це замаскувати", - сказав Мережко.

Також на запитання щодо того, що ми маємо робити, щоб цьому протидіяти, і які мають бути дії наших союзників, він зазначив, що насамперед про це варто говорити, якщо є підозри.

"Тому що це матиме стримуючий ефект. Тоді ці країни задумаються. Знаєте, якщо ми відкрито про це говоримо, називаємо країни, говоримо про цю небезпеку, то це вже, знаєте, їм буде складніше навіть у замаскованому, прихованому вигляді надсилати своїх військових", - пояснив депутат.

На уточнення, чи спершу потрібно отримати факт, підтвердження, що вони їх вже направили, і чи можемо ми запобігти якимось чином відправці, Мережко зазначив, що запобігти - "тут діє така тиха дипломатія".

"Треба говорити цим країнам, можливо, непублічно, але говорити, що "якщо ви зробите це, то буде така і така реакція". Тобто будуть посилюватися санкції, ми будемо порушувати це питання. Там перед Радою безпеки ООН, будемо звертатися до партнерів, до ЄС, наприклад, до Сполучених Штатів. Ну, щоб вони посилювали санкції. Тобто, можливо, це варто робити. Поки що непублічно, щоб запобігти цьому", - сказав він.

РФ шукає війська для продовження війни

Раніше колишній посадовець Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Девід Тафурі зазначив, що є ще три країни, які готові направити війська на війну в Україну.

За його словами, розгортання військ КНДР у Росії підтверджує те, чого Захід побоювався, - країни-союзники Росії, які є вигнанцями, активно допомагатимуть Кремлю у війні.

"Нас повинно турбувати те, що є ще кілька країн, які стоять на боці Росії, зокрема Іран, Сирія, Китай, та можуть допомогти задовольнити потреби у людях, яких можна відправити в Україну", - сказав Тафурі.

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