У росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БПЛА у Пхеньян для тренування військових безпосередньо в КНДР.

Росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни. Сили Пхеньяна вже перебувають у Курській області у російській військовій формі.

Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко у Telegram.

"Їх навчають застосовувати FPV і дрони розвідки, а також принципи застосування "Ланцетів". Також у росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БПЛА у Пхеньян для тренування військових безпосередньо в КНДР", - зазначив Коваленко.

Відео дня

Північна Корея - новини про участь у війні проти України

Вчора ввечері президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Курську область 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки вважають, що Москва направила в цей регіон 10 тисяч північнокорейців.

Раніше WSJ писало, що розгортання військ КНДР у Росії є неприйнятним для Китаю. Це ставить Пекін перед дилемою, перевіряючи межі його здатності впливати на сусідів.

За даними ЦПД, Північнокорейські війська вже вступили у бій із Збройними силами України на Курському напрямку. Наразі відомо, що сили КНДР вже потрапили під обстріл.

Вас також можуть зацікавити новини: