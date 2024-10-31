За словами Девіда Тафурі, країни-союзники РФ, які є вигнанцями, активно допомагатимуть Кремлю у війні.

Є ще три країни, які готові направити війська на війну в Україну. Про це в коментарі 24 Каналу сказав колишній посадовець Державного департаменту США Девід Тафурі.

За його словами, розгортання військ КНДР у Росії підтверджує те, чого Захід побоювався, – країни-союзники РФ, які є вигнанцями, активно допомагатимуть Кремлю у війні.

"Нас повинно турбувати те, що є ще кілька країн, які стоять на боці Росії, зокрема Іран, Сирія, Китай, та можуть допомогти задовольнити потреби у людях, яких можна відправити в Україну".

Тафурі також зазначив, що країна-окупант уже втратила багато військ на території України, тож Північна Корея задовольняє потребу у живій силі та репутаційну потребу правителя РФ Путіна показати світу, що у Москви є союзники.

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"Вони також можуть надати деякі компоненти та речі, які потрібні Росії для підтримки роботи військово-промислового комплексу. ... Реальний вплив зі стратегічного погляду, ймовірно, не такий значний. Однак це не означає, що КНДР не має боєздатної армії, але вона надає додаткові війська", - резюмував експосадовець Держдепу.

Війська КНДР в Україні - останні новини

Міністр оборони США Ллойд Остін зробив заяву щодо того, чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну. За словами глави Пентагона, російському диктатору не вдасться отримати перемогу у війні в Україні, навіть за допомогою північнокорейських вояків.

При цьому Остін підкреслив, що США та партнери обговорюють варіанти відповіді на залучення Росією військових КНДР.

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