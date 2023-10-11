ЗСУ буде надано більше теплого одягу, спроможностей з розмінування, пального та медичного обладнання.

Країни-члени НАТО наростять підтримку ЗСУ для проходження складної зими під час бойових дій на лінії фронту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі. Він зазначив, що відбулося засідання Ради Україна-НАТО за участі міністра оборони Рустема Умєрова.

"На Раді Україна-НАТО ми обговорили пріоритети України на шляху до членства, у тому числі довгострокову взаємосумісність і оборонні закупівлі. Модернізація сектору безпеки і оборони не лише допоможе Україні перемогти, але це також забезпечить, що українці зможуть зберегти мир і стабільність", - сказав Столтенберг.

При цьому, за його словами, союзники високо оцінили боротьбу України з корупцією навіть на тлі російської війни.

"Ми чітко заявили, що НАТО наростить підтримку для допомоги Україні прожити ще одну складну зиму. Це передбачає надання більше теплого одягу для холодної погоди, спроможностей з розмінування, пального та медичного обладнання. Це допоможе мужнім українським військам воювати під час холодів і продовжити тиснути для просування вперед", - наголосив Столтенберг.

Підготовка України до зими

Сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче занурити Україну у холодну зиму та темряву, але програє.

При цьому українцям уже порадили запасатися на зиму генераторами та іншими засобами, щоб пережити зиму. А очільник уряду Денис Шмигать заявив, що 80% обладнання українських ТЕЦ готове до зими.

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