В НАТО обіцяють не піддатися на шантаж Путіна через його ядерну риторику.

Ядерна риторика президента Російської Федерації Володимира Путіна не змусить країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитись від підтримки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі.

"Ядерна риторика Росії під час цього конфлікту була і продовжує бути безрозсудною і небезпечною. Росія повинна знати, що ядерну війну неможливо виграти і вона ніколи не повинна бути розв'язаною", - сказав Столтенберг.

Відео дня

Він зазначив, в Альянсі продовжують дуже уважно стежити за тим, що робить Росія. "На даний момент ми не бачили будь-яких змін у їхній ядерній позиції, які би вимагали якихось змін у нашій ядерній позиції", - додав Столтенберг.

За його словами, оголошення Росією про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань показує брак поваги Росії та подальшу зневагу до її міжнародних зобов'язань.

Водночас, союзники НАТО дотримуються цих норм проти ядерних випробувань впродовж понад 25 років.

"У нас немає планів знову починати випробування. Путін намагається використовувати ядерний шантаж для залякування і примусу. Він намагається використовувати цю ядерну риторику, аби завадити союзникам НАТО підтримувати Україну. Але він не досягне успіху. Тому що це в наших безпекових інтересах, аби Україна вистояла. Тож, ми продовжимо підтримувати Україну і не дозволимо президенту Путіну шантажувати союзників НАТО через його ядерну риторику", - наголосив Столтенберг.

Ядерні погрози РФ - деталі

У червні 2023 року президент РФ Володимир Путін заявив, що у Росії немає необхідності бити по Україні ядерною бомбою. Також Путін заявив, що у Росії більше ядерної зброї, ніж у НАТО.

Водночас, голова фонду "Русь седящая" і журналістка Ольга Романова вважає, що російський диктатор Володимир Путін здатний прийняти рішення про нанесення по Україні або країнам Європи локального ядерного удару.

Британський екс-прем'єр Борис Джонсон вважає, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю, оскільки це позбавить Росію підтримки з боку Китаю та підірве залишки довіри до агресора з боку росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: