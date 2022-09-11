За його словами, Київ вже не погодиться на те, що він сам пропонував росіянам після початку повномасштабного вторгнення.

Україна не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з Росією та вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час форуму Yalta European Strategy, що таємно відбувся у Києві, пише "Європейська правда".

"Ми (за час війни) навчилися багато чому, і в тому числі навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери", - сказав Резніков.

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Він уточнив позицію України щодо умов початку переговорів з РФ, додавши, що це – нова позиція. За його словами, Київ вже не погодиться на те, що він сам пропонував росіянам після початку повномасштабного вторгнення.

"Я відкрию таємницю... (на переговорах у Білорусі та у Стамбулі - УНІАН) ми говорили росіянам: для того, щоб далі проводити перемовини та домовлятися, ви маєте вивести війська на кордони до 23 лютого 2022. Тоді це було можливе. Але тепер вони пройшли не одну точку неповернення і такий варіант вже давно не є можливим", - наголосив міністр оборони України.

Тепер Україна вимагає повної деокупації Донбасу та Криму.

"Варіантів "на 24 лютого" вже не існує. На 1 грудня 1991 року. Go out", - зазначив Резніков.

Переговори України й Росії

Нагадаємо, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ провідна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян почала натякати на примирення, про що УНІАН писав у своєму Telegram-каналі.

Тим часом президент України Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі YES (Ялтинська європейська стратегія), наголосив, що наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

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