Оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій, пояснив президент.

Наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі YES (Ялтинська європейська стратегія), інформує Офіс глави держави.

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", – зазначив глава держави.

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Але у випадку з російською стороною, наголосив Зеленський, немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

"Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі", – сказав президент.

Як зауважив Зеленський, спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни. Тоді можна буде говорити про дипломатію.

"Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський доручив реконструювати ЛЕП для забезпечення Польщі необхідним обсягом електрики.

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