Він зазначив, що Росія за час окупації перетворила півострів на величезну військову базу.

Україна готова провести демілітаризацію Криму, який Росія за час окупації перетворила на величезну військову базу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на другому саміті "Кримської платформи", який відбувається у режимі онлайн.

"Нині орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що з території Криму зараз стріляють по Україні, і такі дії російських окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму "на легітимну ввійськову ціль".

"Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму і усунення цих загроз як для нашої держави, так і для всієї Європи", - наголосив він. При цьому Шмигаль додав, що Україна "вітала б добровільний вивід Росією своїх військ, військової техніки з території Криму та інших тимчасово окупованих територій України".

"Ми не сумніваємося, що не за горами той день, коли ці непрохані гості підуть з українського півострова - зараз в них є вибір, в якому форматі це зробити",- сказав голова уряду.

За його словами, після деокупації Криму його розвиток стане невід'ємною частиною великого плану відновлення України. Він нагадав, що цей план вже розроблено і презентовано в швейцарському Лугано.

Шмигаль презентував концепцію розвитку Криму.

"Наша мета перетворити Крим на квітучий сад. Це чітка та зрозуміла стратегія в межах розвитку європейської України", - розповів прем'єр.

Першим пунктом стратегії є концепція "Крим відкритий для світу"- європейський курорт з новою інфраструктурою, і Крим стане стане частиною європейського транспортного простору, буде інтегрований до європейської мережі доріг, йдеться про створення потужного авіахабу.

Шмигаль зазначив, що буде презентовано новий бренд "Крим-365", що передбачає створення інфраструктури цілорічного відпочинку. Планується будівництво готелів у співпраці зі світовими лідерами ринку, реалізація медичного туризму, будівництво найбільшого концертного майданчика.

"Очікується, що ці заходи допоможуть залучити на український туристичний ринок громадян ЄС та інших дружніх країн", – додав він.

Ще одним пунктом відновлення Криму, зазначив Шмигаль, є енергетична складова, яка передбачає повноцінну інтеграцію енергосистеми Криму в українську енергомережу, розвиток проектів з вітроенергетики в акваторіях Чорного та Азовського морів, розвиток нафтогазового сектора.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на другому саміті "Кримської платформи" заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче зробити з усією Україною те, що зробив з Кримом.

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