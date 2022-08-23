Україна готова провести демілітаризацію Криму, який Росія за час окупації перетворила на величезну військову базу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на другому саміті "Кримської платформи", який відбувається у режимі онлайн.
"Нині орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько $118 млрд", - сказав він.
Шмигаль зазначив, що з території Криму зараз стріляють по Україні, і такі дії російських окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму "на легітимну ввійськову ціль".
"Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму і усунення цих загроз як для нашої держави, так і для всієї Європи", - наголосив він. При цьому Шмигаль додав, що Україна "вітала б добровільний вивід Росією своїх військ, військової техніки з території Криму та інших тимчасово окупованих територій України".
"Ми не сумніваємося, що не за горами той день, коли ці непрохані гості підуть з українського півострова - зараз в них є вибір, в якому форматі це зробити",- сказав голова уряду.
За його словами, після деокупації Криму його розвиток стане невід'ємною частиною великого плану відновлення України. Він нагадав, що цей план вже розроблено і презентовано в швейцарському Лугано.
Шмигаль презентував концепцію розвитку Криму.
"Наша мета перетворити Крим на квітучий сад. Це чітка та зрозуміла стратегія в межах розвитку європейської України", - розповів прем'єр.
Першим пунктом стратегії є концепція "Крим відкритий для світу"- європейський курорт з новою інфраструктурою, і Крим стане стане частиною європейського транспортного простору, буде інтегрований до європейської мережі доріг, йдеться про створення потужного авіахабу.
Шмигаль зазначив, що буде презентовано новий бренд "Крим-365", що передбачає створення інфраструктури цілорічного відпочинку. Планується будівництво готелів у співпраці зі світовими лідерами ринку, реалізація медичного туризму, будівництво найбільшого концертного майданчика.
"Очікується, що ці заходи допоможуть залучити на український туристичний ринок громадян ЄС та інших дружніх країн", – додав він.
Ще одним пунктом відновлення Криму, зазначив Шмигаль, є енергетична складова, яка передбачає повноцінну інтеграцію енергосистеми Криму в українську енергомережу, розвиток проектів з вітроенергетики в акваторіях Чорного та Азовського морів, розвиток нафтогазового сектора.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на другому саміті "Кримської платформи" заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче зробити з усією Україною те, що зробив з Кримом.