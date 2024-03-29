Він закликав владу США швидше виділити допомогу Україні.

Колишній офіцер ЦРУ Джон Сайфер закликав країни Заходу надати Україні велику військову підтримку, заявивши, що Путін "зараз слабкий".

"Заради всього святого. У нас є історична можливість перемогти ворога, який уже багато років воює з нами. Путін руйнує все, що для нас важливо. Він зараз слабкий. Перестаньте бути такими боязкими і дійте як наддержава", - закликав Сайфер республіканців, які ніяк не дають схвалити допомогу Україні.

Сайфер додав: "Дайте Україні те, що їй потрібно для перемоги!"

Зеленський про допомогу західних партнерів

Український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News, що Україні потрібна "допомога зараз", попередивши про російський наступ, що насувається, і про можливість переходу конфлікту на територію НАТО, якщо Путіна не зупинити. Україні потрібно більше артилерії та американських систем протиракетної оборони "Патріот", сказав він.

"Десятки мільярдів залишаються у США", - сказав Зеленський. "Скажімо чесно, гроші, які виділяються Конгресом, адміністрацією, у більшості випадків... залишаються в США. Ці боєприпаси до нас ідуть, але виробництво відбувається там, і гроші залишаються в США, і податки залишаються в США", - сказав Зеленський.

"Так, до нас приходить величезна підтримка, але вона нам потрібна", - додав він.

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