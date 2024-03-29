За інформацією Головнокомандувача, інформація з іноЗМІ про нібито сотні полонених бійців ЗСУ точно не відповідає дійсності.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під час виходу бійців Сил оборони України з Авдіївки у російський полон потрапили 25 осіб. Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", спростувавши інформацію іноземних ЗМІ про ніби-то сотні полонених українських бійців.

"На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це – війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців", - зазначив він.

Сирський також розказав про причини виходу з Авдіївки.

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"Ми відвели свої сили з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед", - сказав він.

При цьому головнокомандувач зазначив, що також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії.

"Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки", - продовжив він.

Сирський також нагадав, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами.

"І про це навряд чи будуть розповідати у "російському" телевізорі. Лише у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів", - зазначив він.

Що відомо про полонених в ході Авдіївської операції

У статті, яку The New York Times опублікувало 20 лютого, зазначено, що під час відступу ЗСУ з Авдіївки до тисячі українських військових могли потрапити в полон. Видання, посилаючись на оцінки військових та західних високопосадовців, писало, що від 850 до 1000 солдатів могли потрапити в полон або вважаються зниклими безвісти.

У ЗСУ інформацію NYT відразу заперечили, додавши, що "у даному випадку NYT поширюють російські наративи".

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі BBC Україна пояснив, що на останньому етапі Авдіївської операції, під тиском значно більших сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапили у полон. Але йдеться не про сотні військових.

За його словами, у ЗСУ оперують поняттям "деяка кількість не вийшла на зв’язок". Адже з часом окремі військовослужбовці, які спершу вважалися зниклими, виходять на зв’язок на нашій стороні; вони у шпиталях або приєднуються до своїх підрозділів. За словами Лиховія, це повідомлення - частина "інформаційної агресії", яку Росія застосовує разом із бомбами та снарядами.

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