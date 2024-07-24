За його словами, Залужний надіслав надзвичайно важливе повідомлення союзникам.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко прокоментував звернення Валерія Залужного до британців з приводу того, що ті мають бути готові безпосередньо воювати.

"Стосовно того готові чи не готові воювати наші партнери... Я думаю, він їм доніс правильну історію, особливо, коли цитував американських генералів, що зараз мають воювати усі, або, як він сказав: буде пізно... Він додав своє: бо інакше ми загинемо. Я думаю - це хороший підсумок його виступу", - наголосив Костенко в інтерв'ю на Radio NV.

Секретар комітету додав, що Залужний, ще обіймаючи посаду Головнокомандувача ЗСУ, приходив на засідання комітету і озвучував приблизно ті самі тези.

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"Його теза "технологічна війна" і "війна технологій" - він про неї говорив давно. І він людина, яка може собі дозволити ці тези говорити. Чому? Тому що він людина, яка у плані війни має зараз найбільший досвід, ще починаючи від повномаштабного вторгнення, коли у нас нічого не було практично, і ми втримали таку російську навалу до того, як почали розвиватися технології, і спочатку дрони", - відзначив Костенко.

Валерій Залужний посол України в Британії

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні як посол України.

Він поділився українським досвідом боротьби та наголосив на важливості підтримки України та зміцнення коаліції вільного світу у протистоянні дестабілізації, агресії та тиранії.

Залужний закликав демократичні нації задуматися над власним захистом, а також поділився уроками, які українці винесли з повномасштабної війни. Так, він сказав, що воєн необхідно уникати, та якщо вони прийшли - бути готовими.

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