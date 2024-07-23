Сучасні війни потребують зусиль не лише армії, а й суспільства, заявив він.

Колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний виступив на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні як посол України.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що під час виступу поділився українським досвідом боротьби та наголосив на важливості підтримки України та зміцнення коаліції вільного світу у протистоянні дестабілізації, агресії та тиранії.

Він закликав вільні та демократичні нації задуматися над власним захистом, а також поділився уроками, які українці винесли з повномасштабної війни. Так, він сказав, що воєн необхідно уникати, та якщо вони прийшли - бути готовими.

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"Чи не найскладніша й найважливіша складова - це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми. Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом", - сказав Залужний.

Під час війни необхідно концентруватися на виживанні, а її використання у власних цілях є злочином, додав він. На думку колишнього Головкома, стійкість української нації можуть забезпечити технології, використані на полі бою.

Залужний додав, що не сумнівається в тому, що тирани завжди використовуватимуть війни як інструмент утримання влади. Тому решта світу має вибудовувати надійний захист від них.

"Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до сьогоднішніх або завтрашніх успіхів. Саме усвідомлення цього може врятувати багато багато життів. Ми повинні почати боротися з наслідками нових правил війни". Я взяв цю цитату у американського генерала у відставці Стенлі Маккристала. А потім у нього були такі слова: "Якщо ні, то ми всі залишимося позаду". Але я б сказав більш категорично: інакше ми всі загинемо", - закінчив він свій виступ.

Нова посада Залужного

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого президент України Володимир Зеленський звільнив генерала з посади Головкома.

Невдовзі стало відомо, що військовий стане новим Надзвичайним і Повноважним послом України у Великій Британії. 11 липня він приступив до виконання нових обов’язків.

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