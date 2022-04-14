Верховна Рада визнала дії Росії та її армії геноцидом українського народу.

За відповідну постанову про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні" проголосували 363 народні депутати.

У постанові вони також закликали міжнародну спільноту засудити воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоюють російські окупанти в Україні.

Про це повідомив у Facebook народний депутат від Євросолідарності Володимир В'ятрович.

"Росія не просто хоче захопити нашу територію чи розбити військо. Її мета– знищити нашу державу і націю. Дії росіян у Маріуполі, Бучі, Бородянці і багатьох інших місцях підпадають під визначення злочину геноциду", - написав він.

За його словами, ця постанова кладе початок міжнародно-правовій оцінці злочинів РФ та її армії в Україні, які на політичному рівні вже назвали геноцидом лідери не лише України, але й США та Канади.

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