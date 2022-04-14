Президент наголосив, що такі речі для України "дуже болючі".

Президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорить із президентом Франції Еммануелем Макроном його заяву про те, що дії РФ - не геноцид, а українці та росіяни - брати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі із президентами Польщі, Латвії, Естонії та Литви.

"Я не чув пана президента Французької республіки. Ця заява, якщо вона правдива… Ми не втрачаємо жодної деталі. Такі речі для нас дуже болючі. Тому я обов’язково зроблю все, щоб сьогодні або завтра з ним обговорити саме це питання", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що дії РФ в Україні не є геноцидом, а українці та росіяни - брати.

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