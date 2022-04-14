Президент Колумбії заявив, що "божевілл" на території України має припинитися.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії на територію незалежної України президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

На питання, чи згоден він з президентом США Джо Байденом, який назвав військові злочини Росії на території України геноцидом, Дуке відповів: "Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це має припинитися. Це божевілля".

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення по доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

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