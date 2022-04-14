На тлі повномасштабного вторгнення Росії на територію незалежної України президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
На питання, чи згоден він з президентом США Джо Байденом, який назвав військові злочини Росії на території України геноцидом, Дуке відповів: "Те, що відбувається в Україні, — це геноцид. І це має припинитися. Це божевілля".
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення по доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.
- 14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.
Вас також можуть зацікавити новини:
Прем'єр Канади вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом
Макрон не вважає "геноцидом" злочину РФ в Україні, а росіян і українців назвав "братами"