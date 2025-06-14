Якщо Україну не візьмуть в НАТО, є інші способи гарантувати мир.

Розміщення в Україні європейського військового контингенту може стати базою, на якій почнеться пошук компромісу у примиренні України та РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами.

"Європа з нами і вона буде нам допомагати. Coalition of willing (Коаліція охочих, або Коаліція волі - УНІАН) в цілому – це гарантії безпеки для України. І розташування їхніх сил на нашій території – це як п'ята стаття НАТО, але без НАТО. Вони можуть бути тут розташовані, але їм потрібен backstop (підпорка - УНІАН), як вони кажуть, Америки", - сказав Зеленський.

За словами президента, в Європі дуже розраховують, що США теж будуть долучені до цього процесу.

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"Це значить, що раптом, якщо щось станеться, то Америка буде з ними і з Україною. Тобто коли Америка чітко не сигналізує, що вони дадуть "бекстоп" – одразу цей настрій, енергія в просуванні цієї ідеї, меншає [у європейців]. Для них це ризик", - додав Зеленський.

Водночас, глава держави вважає, що це не значить, що європейці не будуть допомагати Україні або зменшать обсяги допомоги.

"Вони будуть збільшувати. Для них менший ризик давати нам більше допомоги, ніж бути присутніми [своїми військами в Україні]. Просто їх присутність дає нам можливість для компромісів, коли ми можемо сказати, що сьогодні забрати наші території у кордонах 91-го року у нашої держави немає сил. Тут не тільки армія, всі працюють на це", - наголосив Зеленський.

У цьому зв'язку президент бачить можливість переходу до пошуку дипломатичного компромісу.

"І це достатній дипломатичний компроміс, коли люди, домовившись про щось і де вони знаходяться, говорять – далі ми вирішимо питання в діалозі, в торгах, в різних форматах. Якимось чином, але не зброєю. Бо є припинення вогню і є ось ці контингенти", - сказав Зеленький.

Також він пояснив, що дає Україні присутність європейських сил на нашій території.

"Вона дає нам можливість зберегти Україну і мати присутність, як частину гарантій безпеки. Бо це зменшує ризик, що "рускіє" повернуться. Може це і не НАТО. Але для нас з вами це гарантія безпеки. Коли ви маєте таку підтримку – ви говорите по-одному з "рускімі", а якщо немає – це більше схоже на ультимативні речі, які сьогодні відбуваються. Бо Путін розуміє, хто з ним", - наголосив Зеленський.

Водночас, як сказав президент, він не хоче, щоб іноземці від "Коаліції охочих" воювали.

"Сьогодні Путін використовує аргумент – якщо українцям дати ceasefire (припинення вогню) – вони підготуються і повернуться. І він працює з цим аргументом. Сильно працює в інших країнах. Ми знаємо. І Америка, і деякі країни Європи кажуть, а хто відповідає, що цього не буде. Я їм кажу: "НАТО відповідає". Тому що, якщо ми з НАТО, – ми не можемо. Ніхто не буде ризикувати світовою війною", - повідомив Зеленський.

Коаліція охочих

За даними видання The Telegraph, в рамках "Коаліції охочих" посадовці головних країн - Великої Британії і Франції - визнали, що у підтримці України пріоритетом має стати не розгортання європейських військ для контролю потенційного припинення вогню, а довгострокове зміцнення обороноздатності України без участі США.

До того, у квітні, у "Коаліції охочих" визначили чіткі чотири цілі для якнайсильнішого посилення України і формування "гарантійних сил" безпеки, які складатимуть контингент іноземних сил. Зокрема, йшлося про забезпечення безпеки у небі, безпеки на морі, підтримання миру на суходолі і підсилення ЗСУ як найсильнішого засобу стримування на майбутнє.

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