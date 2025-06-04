Велика Британія і Франція намагалися домогтися участі США у форматі авіаприкриття, контролю за кордонами і надання розвідувальних даних, але безуспішно.

США відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки "сил стримування", які Велика Британія і Франція планують розмістити в післявоєнній Україні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Зазначається, що європейські союзники під час обговорень з американськими колегами дійшли висновку, що президент Дональд Трамп не надасть гарантій, які вони шукали для підтримки очолюваної Європою "коаліції охочих".

"Небажання США надати підтримку, яку просять європейські партнери, підкреслює розбіжності між західними союзниками з приводу того, як реагувати на агресію Росії в Україні. Європейські чиновники заявляли, що для стримування Росії необхідні гарантії США поряд із сильними українськими військами, підтримуваними союзниками у вигляді навчання і військ", - ідеться в статті.

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Незважаючи на зниження очікувань щодо потенційної пропозиції США післявоєнній Україні, Великобританія і Франція, як і раніше, сподіваються, що США продовжуватимуть надавати розвіддані, а також здійснювати спостереження за кордоном між Україною і Росією, повідомили джерела.

Стверджується, що деякі європейські чиновники також сподіваються, що Трамп втрутиться, якщо британські та французькі війська стануть мішенню для Росії в Україні, але вважають малоймовірним, що він дасть таку гарантію письмово.

Як пише Bloomberg, європейські уряди скоригували свою оцінку того, що необхідно для стримування Росії. Тепер вони вважають, що достатньо поєднання українських сил, навчання союзників, європейських військ і літаків, дислокованих на східному фланзі НАТО, а також патрулювання в Чорному морі. Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив:

"Ми цінуємо роботу, виконану союзниками, зокрема Францією і Великою Британією, а також Німеччиною та іншими країнами, зі створення коаліції добровольців. Ми розраховуємо, що всі наші європейські союзники будуть і надалі відігравати провідну роль у наданні військових ресурсів і політичного капіталу для реалізації гарантій безпеки".

Важливо, що союзні сили, які допомагатимуть забезпечувати безпеку повітряного простору, узбережжя і суходолу України, розмістивши європейські війська далеко від кордону у важливих портах і на об'єктах інфраструктури, а також продовжуючи постачати військове обладнання, залежать від мирного врегулювання, яке, на думку європейських чиновників, стає дедалі менш імовірним.

За інформацією журналістів, Велика Британія і Франція завершили розробку плану розміщення і дій цих сил, але призупинили його реалізацію до відновлення переговорів про припинення вогню.

Коаліція охочих - деталі

Раніше Велика Британія і Франція намагалися переконати Трампа надати авіаційну підтримку, а також забезпечити спостереження за кордоном і розвідку.

Із 30 учасників коаліції, до якої входять також неєвропейські країни, як-от Канада, Австралія, Японія та Нова Зеландія, п'ятнадцять запропонували свої війська, включно з літаками, військовими кораблями та іншим військовим обладнанням.

Видання The Telegraph писало, що британські та французькі чиновники визнали, що під час підтримки України пріоритетом має стати не розгортання європейських військ для контролю потенційного припинення вогню, а довгострокове зміцнення обороноздатності України без участі США.

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