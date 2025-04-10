Ці країни разом виступають як єдине ціле і готові забезпечити майбутнє для України після досягнення мирної угоди про припинення війни.

У "Коаліції охочих" визначили чіткі чотири цілі для якнайсильнішого посилення України і формування "гарантійних сил" безпеки, які складатимуть контингент іноземних сил. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сказав на початку засідання "Коаліції охочих" на рівні міністрів оборони у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

Гілі розпочав з подяки двом сотням військових планувальників з 30 країн, які в останні тижні наполегливо працювали. За його словами, ці країни разом виступають як єдине ціле і готові забезпечити майбутнє для України після досягнення мирної угоди про припинення війни.

"Ми прискорюємо процес цього планування сьогодні, плануючи поставити Україну у якнайсильнішу позицію, аби захистити її суверенітет та стримати будь-яку подальшу російську агресію", - наголосив Гілі.

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Водночас, як сказав британський міністр, хоча сьогоднішнє обговорення буде приватним, планування є реальним і суттєвим. Плани є добре розробленими і коаліція має чіткі цілі для України. Гілі наголосив:

"По-перше, забезпечити безпечне небо. По-друге, забезпечити безпечне море. По-третє, підтримати мир на суходолі, і по-четверте - підтримати Збройні сили України, аби вони стали найсильнішим засобом стримування".

За його словами, "гарантійні сили" коаліції для України (reassurance force) будуть рішучим і надійним механізмом безпеки, аби забезпечити, що "мир, досягнутий шляхом переговорів, принесе саме те, що обіцяв президент Трамп - довготривалий мир для України".

Як сказав Гілі, зустріч "коаліції охочих" зосереджуватиме увагу на тому, як операційне планування коаліції може спрацювати, і щоб бути повністю готовими до моменту, коли мирна угода буде досягнута.

На його переконання, не можна ставити під загрозу мир, забувши про війну.

"Тож, ми повинні чинити більше тиску на президента Путіна, щоб припинити його війну. І ми повинні посилити нашу підтримку для України як у боротьбі, так і в просуванні до миру", - наголосив Гілі.

Він додав, що багато міністрів, які сьогодні беруть участь у зустрічі "коаліції охочих", завтра братимуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Зокрема, завтра країни мають взяти зобов'язання з надання військової підтримки для України, аби підсилити її на полі бою.

Миротворці в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що контингент іноземних сил у разі припинення бойових дій не буде розгортатися на лінії фронту. Закордонні військові перебуватимуть у тих регіонах України, де існує мінімальний рівень загрози.

4 квітня Україну відвідали британська і французька військові делегації Генштабів. За підсумками їх візиту, президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові з Франції одними з перших увійдуть до складу майбутнього контингенту.

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