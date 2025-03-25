Росіяни не бажають припиняти війну проти України, зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладніші питання у переговорах з росіянами – це припинення вогню і питання територій. Таку заяву він зробив під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Нас турбує, щоби Сполучені Штати Америки мали вплив на Росію, а не навпаки. Для нас це найважливіше. У президента Трампа достатньо сил, інструментів, санкцій – різних інструментів, щоб впливати на росіян, щоб вони закінчили цю війну", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україну турбує, коли американці говорять про нашу країну з росіянами, не включаючи в ці обговорення безпосередньо Україну.

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При цьому, на переконання глави держави, є зрозумілим, що на тих зустрічах без України порушується питання територій.

"З нами ніяких домовленостей щодо територій не було. Вони знають, що це болюче питання. Я про це говорив з самого початку. Я вважаю, що з росіянами буде у двох питаннях найскладніше. Це повне припинення вогню. Ще до першої зустрічі я про це говорив, тому що росіяни не хочуть закінчувати війну. І питання територій, тому що росіяни не хочуть закінчувати цю війну", – наголосив Зеленський.

З огляду на це, діалог буде складним, вважає президент. Проте він обовʼязково буде, наголосив Зеленський.

Переговори щодо війни в Україні: це варто знати

Як повідомляв УНІАН, протягом 23-25 березня у Саудівській Аравії відбувалися зустрічі США та РФ, а також США і України.

Президент України заявив, що в окремих домовленостях делегації США з представниками України, і американської сторони з представниками Росії за підсумками зустрічей у Саудівській Аравії є певні відмінності. У заявах відрізнятиметься останній – пʼятий – пункт.

За словами Зеленського, під час перемовин було домовлено про тишу на морі і про вільне судноплавство. Також сторони домовилися не завдавати ударів по енергетиці.

Проте РФ не забула і про свої вигоди – представники країни-агресорки порушили питання щодо допомоги американської сторони росіянам щодо транспортування їх агропродукції. Україна з цим не погоджується.

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