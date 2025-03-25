Було домовлено про тишу на морі і про вільне судноплавство.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в окремих домовленостях делегації США з представниками України, і американської сторони з представниками Росії за підсумками зустрічей у Саудівській Аравії є певні відмінності.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву президент зробив на брифінгу. Глава держави повідомив, що за підсумками зустрічей у Саудівській Аравії буде оприлюднено дві заяви. Одна – за результатами домовленостей між українською і американською стороною, і окрема заява – результат зустрічі американської та російської делегацій. Ці дві заяви мають відмінності, бо п'ятий пункт у них відрізняється.

"Передовсім, про що ми домовились – що може бути тиша на морі і вільне судноплавство", – акцентував Зеленський.

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Також українська делегація говорила окремо з американською стороною щодо припинення вогню у контексті ударів по інфраструктурі.

"Ми цьому приділили багато часу. Мається на увазі, якщо це тиша на морі і вільне судноплавство, ми говоримо і про інфраструктуру. Подивимося, як це буде виконуватися", – відзначив Зеленський.

Другий пункт домовленостей – не завдавати ударів по енергетичній системі. Як України, так і Росії. Разом з тим, українська сторона окремо передала американській перелік об'єктів, які Київ вважає "стратегічними об'єктами інфраструктури".

За словами президента, Україна порушувала питання захисту цивільної інфраструктури, але у заяві цього не буде.

"Але ми про це домовились. Американська сторона вважає, що, у принципі, тиша в небі – так, щодо енергетики, це стосується й іншої цивільної інфраструктури. Але, тим не менш, вже хороший результат, якщо не будуть завдаватися удари по енергетиці. Це вже немало", – переконаний Зеленський.

Третім пунктом домовленостей він назвав контроль і моніторинг:

"Ми домовились з американською стороною, що можна залучати окрім Америки треті сторони. Це непогано. Наприклад, когось з Європи або Туреччину. Можна щодо ситуації на морі когось з Близького Сходу".

Водночас, за пропозицією США, четвертий пункт домовленостей стосується того, що усі будуть працювати над тим, аби у результаті мати сталий мир.

"Ще раз ми говоримо, що ми готові швидко рухатись до безумовного припинення вогню. Далі до наступних кроків щодо сталого і справедливого миру", – повідомив Зеленський.

П'ятий пункт домовленостей у заявах України з США, та США з Росією різний.

"Наскільки нам відомо, росіяни порушили питання щодо допомоги американської сторони росіянам щодо транспортування їх агропромислового сектору, їх агропродукції. Тобто це питання портів, тарифів тощо. Ми на це не пішли, щоби це було у нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій", – сказав Зеленський.

Водночас він сказав, що ще невідомі деталі цього пункту, бо українська сторона не була присутня на зустрічі делегацій США і РФ.

"Цього не було у нашому порядку денному. Американська сторона це порушила. Умєров зі мною зв'язувався. Я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню", – наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, навіть часткове припинення вогню в небі і на морі не стосується зняття тих чи інших перепонів для росіян щодо агропродукції.

Крім того, Україна наполягає на поверненні депортованих і викрадених дітей, на обміні військовополонених і цивільних:

"Тому так і домовились: буде дві заяви. У нашій заяві п'ятий пункт – що Америка буде нам допомагати з поверненням дітей, військовополонених і цивільних полонених. А у росіян буде те, про що вони з ними домовились".

Чого чекати від перемирʼя на морі та в енергетиці

Як пояснив Зеленський, домовленості щодо енергетики стосуються усього, що пов'язано з нею.

"Ми не вражаємо їхню енергетику. Вони не вражають нашу енергетику. Я думаю, що буде мільйон питань і деталей, але, на сьогодні звучить так: кожна із сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін", – наголосив президент.

Щодо тиші на морі він додав, що вантажне судноплавство має здійснюватися. Має бути вільне судноплавство цивільних суден.

"Це перші кроки. І подивимося, як це буде працювати", – зауважив Зеленський.

Як додав глава держави, за словами американської сторони, тиша на морі і вільне цивільне судноплавство говорить про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів.

Відповідальність за порушення перемирʼя

Зеленський акцентував, що у заяві нічого не сказано про те, що буде, якщо буде порушено це часткове перемир'я.

"Якщо ми бачимо, що хтось порушує, ми вважаємо, що ми звертаємося по всіх наших лініях до американської сторони з тими фактами і доказами, що російська сторона порушила це", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що про дії в разі порушення режиму тиші у заяві нічого не сказано, бо "американська сторона дуже хотіла, щоби все це не зірвалося".

"Перші домовленості. Тому не хотіли йти в багато деталей", – сказав він.

При цьому Зеленський не може сказати, чи буде розблоковано порт в Миколаєві за підсумками цих домовленостей.

Переговори в Саудівській Аравії: інші заяви

Як відомо, 23, 24 і 25 березня у Саудівській Аравії США проводили переговори з Україною і РФ.

Міністр оборони України Рустем Умєров, який входив до складу української делегації на переговорах в Ер-Ріяді, заявив, що "технічні консультації" були зосереджені "на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні наших полонених та дітей".

Водночас у Білому домі заявили, що Сполучені Штати і Росія домовилися "забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

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