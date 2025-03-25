Російська сторона намагається якомога довше затягнути переговори. Делегатам наказали придивлятись до кожної коми.

Завдання російської делегації у Саудівській Аравії - затягувати переговори щодо війни якомога довше. Про це йдеться у аналізі старшого іноземного кореспондента The Telegraph Роланда Оліфанта.

Російська сторона доволі стримано прокоментувала новий раунд переговорів зі США. Спільних заяв досі не було, попри анонси у ЗМІ.

"Цікаво, складно, але досить конструктивно", - сказав Григорій Карасін.

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"Технічні переговори, які заглиблюються в деталі", - сказав Дмитро Пєсков.

Взагалі нічого, - сказала американська делегація - принаймні, поки що.

Видання пише:

"Це мова процедурного болота, а не дипломатичного прориву. А це означає просто бажання затягнути переговори якомога довше".

"Moscow Times" знайшла джерело, близьке до Кремля, яке дослівно розповіло про нюанси переговорного процесу. У 2022 році Росія прийняла закон про "анексію" Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Оскільки російська конституція забороняє передавати російську територію після її анексії, війна має закінчитися, коли кожен дюйм цих територій перебуває під контролем Росії.

Росіяни сподіваються, що Дональд Трамп змусить українців поступитися землею в тих регіонах, якими він ще володіє, або затягне переговори якомога довше в надії заволодіти ними силою. Навіть якщо вони не досягають регіональних кордонів, кожен зайвий кілометр, який вони окуповують, може бути збережений за ними.

"Таким чином, час зараз на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його", - повідомило газеті одне джерело.

"Їм (російській делегації - УНІАН) доручили придивлятися до кожної коми", - сказав інший співрозмовник.

Умови на полі бою та прогрес за столом переговорів безпосередньо пов’язані. Поки Путін думає, що може отримати більше від першого, він буде тягнути з другим.

Завдання російської делегації полягає в тому, щоб не дратувати американців прямим "ні", а коли їм не вистачає терпіння, переконати їх, що Україна, а не Росія, створює затримку.

Однак поки що американська делегація тримає свої карти "в рукаві". Видання прогнозує, що переговори, ймовірно, затягнуться на тижні. Так само і бойові дії.

Переговори у Саудівській Аравії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 березня в Ер-Ріяді відбулися переговори українських та американських делегацій. Після них міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що діалог був ефективним.

Після переговорів представників США і РФ, які вчора тривали цілий день, стало відомо, що українська делегація залишиться в Саудівській Аравії ще на один день, щоб зустрітися з американськими колегами.

За даними ЗМІ, переговори представників США та РФ, які були зосереджені на спробах досягти угоди про припинення вогню в Чорному морі, були представлені Вашингтоном як крок у зусиллях президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Згодом у Кремлі заявили, що зміст переговорів делегацій Росії та Сполучених Штатів у Ер-Ріяді не оприлюднюватимуть.

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