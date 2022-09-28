Президент розповів, якою бачить перемогу України.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна повинна повернути усі свої землі, захоплені Російською Федерацією, жодних компромісів з цього питання не може бути. Інакше Росія знову повертатиметься до окупації.

Про це глава держави сказав під час спілкування зі студентською та викладацькою спільнотою Гарварду, відео виступу розміщене у Facebook.

Президент розповів, якою бачить перемогу України.

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"Відновлення нашої територіальної цілісності. Повернення усіх наших кордонів. Повернення наших земель. І це не тільки тому, що це наша земля, і це справедливо і чесно. А це через те, що якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилась, що ось він мир... якщо не буде цього моменту, а щось буде завжди під знаком питання, - ця частина недеокупована, а ця частина в якомусь компромісі, - то, повірте мені, якщо ще хтось сумнівається, Росія все одно буде повертатись до окупації нашої землі", - заявив Зеленський.

За його словами, дуже важливо показати, що Росія повинна заплатити високу ціну за агресію.

"Ми повинні повернути своє - свою землю. На жаль, своїх людей, які загинули, ми не повернемо, і наших героїв, але ми точно можемо відновити справедливість. Справедливість починається з повернення своєї землі, своєї батьківщини", - зазначив глава держави.

Війна України і РФ

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня Зеленський закликав міжнародну спільноту позбавити Росію постійного членства в Раді безпеки ООН і виключити з усіх міжнародних організацій.

Також 27 вересня Зеленський наголосив, що кожен російський удар по містах і цивільних свідчить, що наявної оборонної підтримки від країн Заходу для України недостатньо.

Сьогодні, 28 вересня, президент закликав світову спільноту діяти на випередження і не дозволити Росії реалізувати її катастрофічні сценарії.

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