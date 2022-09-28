Глава держави заявив, що Україна про це чітко говорить партнерам.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що кожен російський удар по містах і цивільних свідчить, що наявної оборонної підтримки від країн Заходу для України недостатньо.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Глава держави розповів, що сьогодні провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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"Подякував йому за рішуче засудження російських псевдореферендумів. Детально обговорили ситуацію на передовій і подальшу підтримку Збройних Сил України з боку членів Альянсу", - заявив Зеленський.

"Кожен новий російський удар по українських містах, по наших цивільних обʼєктах доводить, що наявної оборонної підтримки для України недостатньо. Ми чітко говоримо це нашим партнерам. І нас чують. І це важливо", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Зеленський заявив, що російські окупанти застосували проти України вже понад 3800 різних ракет.

Також президент закликав виключити Росію з усіх міжнародних організацій. Зеленський спочатку назвав п'ять фактів порушення Росією міжнародного правопорядку і права.

Також він підкреслив, що ​Україна повинна отримати всю необхідну оборонну та фінансову допомогу, щоб агресор програв.

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