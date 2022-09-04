Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він готовий вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це пише пропагандистське "РИА Новости".
За його словами, Росія хоче обговорити, як Україна виконуватиме умови для припинення "спецоперації".
"РФ готова вести переговори з президентом України Зеленським про те, як будуть виконуватися умови для припинення "спецоперації" і дотримання не умов, але інтересів Росії", - заявив Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, Росія не хоче переговорів, і порівняв її з ненажерливим алігатором. Трохи раніше в Офісі президента назвали переговори з Росією "смертним вироком".
Раніше керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов повідомив, що у війні з Росією вже почався переломний момент. Прикладами цього, за його словами, є останні події в окупованому Криму, зокрема, регулярні вибухи.