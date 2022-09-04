Однак представник Путіна наголосив, що він обговорюватиме, як Україна виконуватиме умови для припинення "спецоперації".

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він готовий вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише пропагандистське "РИА Новости".

За його словами, Росія хоче обговорити, як Україна виконуватиме умови для припинення "спецоперації".

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"РФ готова вести переговори з президентом України Зеленським про те, як будуть виконуватися умови для припинення "спецоперації" і дотримання не умов, але інтересів Росії", - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, Росія не хоче переговорів, і порівняв її з ненажерливим алігатором. Трохи раніше в Офісі президента назвали переговори з Росією "смертним вироком".

Раніше керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов повідомив, що у війні з Росією вже почався переломний момент. Прикладами цього, за його словами, є останні події в окупованому Криму, зокрема, регулярні вибухи.

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