Зокрема, для України у першу чергу важливо, аби міжнародні партнери посилили її геополітично і військово.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що для України важливо, аби міжнародні партнери погодилися посилити її відповідно до представленого плану перемоги, і не важливо, що про це думає ватажок Кремля Володимир Путін.

Про це глава держави сказав на пресконференції після саміту "Україна–Південно-Східна Європа" та переговорів з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Зокрема, у президента України запитали, у якому форматі російський диктатор Володимир Путін погодиться на реалізацію плану України.

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"Що стосується плану перемоги і як це пов'язано з Путіним? Це майже ніяк від нього не залежить. Тому що, план перемоги - це посилення України як геополітично, так і посилення на полі бою", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що підтримка плану перемоги і посилення України повністю залежить від політичної волі партнерів.

"Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Це міст до Саміту миру. Цей місток ми й запропонували, бо тільки в сильній позиції Україна може розраховувати на справедливий мир. Ось про що мова. І тому, не важливо - погодиться Путін, або не погодиться. Важливо, щоби погодились ті, хто посилює Україну, а не послаблює. І саме для цього зроблений цей план: сильна позиція України, а потім підготовка до Сміту миру. І там вже Україна повинна бути у сильній позиції", - наголосив Зеленський.

Глава держави буде сподіватися, що США почують Україну разом з іншими партнерами:

"Що стосується інших партнерів, я, впродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить військова складова нашого посилення. Впродовж доби я зустрінусь окремо у кожній країні з лідером Британії, Франції, Італії і Німеччини. Я спробую зробити це швидко, а потім вже на "Рамштайні" представлю усім нашим партнерам цей план".

Інші домовленості з партнерами України

Як повідомляв УНІАН, засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке мало відбутися 12 жовтня у Німеччині на рівні лідерів країн, відклали, бо президент США Джо Байден вимушений залишитися в Америці через урагани.

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