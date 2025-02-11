Зеленський готовий обговорити з Трампом умови відбудови і відновлення України на вигідних для американських компаній умовах.

Президент України Володимир Зеленський збирається зробити вигідну пропозицію президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, аби зберегти підтримку України.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для видання The Guardian. За словами президента, він запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні пільги, щоб спробувати перетягнути на свою сторону Трампа.

"Ті, хто допомагає нам врятувати Україну, буде [мати можливість] відновити її, своїм бізнесом разом з українським бізнесом. Усе це ми готові детально обговорити", – відзначив Зеленський.

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Президент також додав, що готовий вести переговори, але прагне, аби Україна це робила з "позиції сили".

США і Україна: це варто знати

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати Штатам корисні копалини на 500 мільярдів доларів як плату за військову допомогу. За словами американського лідера, США не можуть продовжувати надавати військову допомогу Україні просто так.

Водночас президент України, говорячи про гарантії безпеки, заявив що без участі в них США вони не будуть справжніми гарантіями безпеки. За його словами, якщо президент США Дональд Трамп відкличе підтримку США Україні, Європа самотужки не зможе заповнити цю прогалину.

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