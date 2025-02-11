Президент України вважає, що тільки за участі США можна отримати реальні гарантії безпеки.

Гарантії безпеки без участі в них США не є справжніми гарантіями безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, він "чує голоси", які говорять про те, що Європа могла б узяти на себе роль основного гаранта в цьому питанні, але він завжди каже на це "ні".

Також Зеленський в інтерв'ю The Guardian наголосив, що якщо президент США Дональд Трамп відкличе підтримку США Україні, Європа самотужки не зможе заповнити цю прогалину. Він навів як приклад систему ППО Patriot:

"Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, тільки Patriot. Є й інші [європейські] системи... але вони не можуть забезпечити повний захист".

Також президент України додав, що запропонує американським компаніям "вигідні контракти" на відновлення України та інвестиційні поступки.

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"Ті, хто допомагає нам врятувати Україну, [отримають можливість] відновлювати її, спільно з українським бізнесом. Усі ці питання ми готові детально обговорювати", - сказав Зеленський.

Інші новини про гарантії безпеки для України

Раніше УНІАН повідомляв про "найдешевші" гарантії безпеки для України від союзників. Володимир Зеленський вважає, що саме членство в НАТО є таким рішенням.

Крім того, президент України назвав альтернативу. "Поверніть нам ядерну зброю, віддайте нам ракети, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію, перемістіть свій контингент на ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб у народу був спокій", - висловився він.

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