За словами Трампа, США не можуть продовжувати надавати військову допомогу Україні просто так.

Президент Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати США корисні копалини на 500 мільярдів доларів як плату за військову допомогу, яку Вашингтон передав Києву, пише The New York Post.

"Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору корисних копалин, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів (в Україні - УНІАН)", - зауважив Трамп в інтерв'ю Fox News.

У виданні нагадали, що Трамп наполягав на тому, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи буде досягнута мирна угода між РФ. За його словами, "понад 300 млрд доларів", які США надали Україні, значно перевищують внески інших країн у військові зусилля.

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"Вони можуть укласти угоду. Вони можуть не домовитися. Вони можуть колись бути росіянами, а можуть колись не бути росіянами. Але ми будемо мати всі ці гроші в (Україні - УНІАН), і я кажу, я хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу отримати корисні копалини на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів, і вони, по суті, погодилися на це", - пояснив президент США.

Також Трамп наголосив:

"Я сказав їм: "Ми повинні - ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші"".

За словами політика, продовжувати надавати допомогу Україні просто так було б "нерозумно".

Водночас у The New York Post підкреслили, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю підтримав взаємну угоду з США про постачання ресурсів в обмін на гарантії безпеки в межах потенційного мирного врегулювання.

"Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладемо угоду, ми тільки за. Нам потрібно зупинити Путіна і захистити те, що у нас є - дуже багатий Дніпровський регіон у центральній Україні", - зауважив він в інтерв'ю Reuters.

У виданні підсумували, що делегація США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та спеціальним представником Трампа в Україні та РФ, генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлогом зустрінеться з українським президентом на Мюнхенській конференції з безпеки у Німеччині, аби обговорити, як закінчити війну, яка триває вже майже три роки.

Корисні копалини України для США - що відомо

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, як можна досягти миру завдяки корисним копалинам України для США. За його словами, в плані перемоги президента України Володимира Зеленського був пункт щодо мінеральних чи природних ресурсів, якими багата Україна.

"А саме, про можливості для наших партнерів інвестувати, спільно їх розробляти, тому що це наш спільний стратегічний інтерес, і це теж одні з таких конкретних втілень реалізації концепту мир завдяки силі, тому що це теж є елементами певних гарантій присутності великого бізнесу в Україні, великих інтересів зацікавленості наших найближчих союзників - Сполучених Штатів - у розробці таких родовищ та їхнього захисту. Ми дійсно маємо для цього величезні можливості", - зауважив політик.

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