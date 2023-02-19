Лідери держав підбили підсумки останніх візитів і детально обговорили наступні дипломатичні заходи.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили оборонну співпрацю та реалізацію української формули миру.

"Продовжив дружній діалог із президентом Франції", - повідомив Зеленський у Twitter.

Зокрема, лідери держави обговорили оборонну співпрацю та наближення миру.

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"Підбили підсумки останніх візитів і детально обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема щодо реалізації нашої десятикрокової формули миру", - додав президент України.

Формула миру від України - що відомо

У листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

За його словами, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

26 грудня Кулеба заявив, що Київ планує до кінця лютого 2023 року організувати міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни.

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