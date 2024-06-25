Україна чекає на подальші ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС), що має позбавити Росію відчуття безкарності.
Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram після того, як стало відомо, що МКС видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та чинного начальника генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова у зв’язку зі скоєнням воєнних злочинів під час вторгнення в Україну.
"Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві. Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні", - написав Зеленський.
Він зазначив, що ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні.
"Кожен злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене. І ми сподіваємося побачити їх за ґратами", - наголосив глава держави.
Як підкреслив український президент, сьогоднішнє рішення є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче. Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності.
"Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм край", - прокоментував Зеленський.
Рішення МКС щод Шойгу і Герасимова
На офіційному сайті МКС повідомляється про рішення видати ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та чинного начальника генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова. Як зазначається у повідомленні, "існують розумні підстави вважати", що Шойгу та Герасимов "несуть індивідуальну кримінальну відповідальність" за воєнні злочини, які чинила російська армія в Україні - напади на цивільні об’єкти, заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або цивільним об'єктам, злочини проти людяності у вигляді нелюдських дій.
У МКС інформують, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських збройних сил по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього часу крім того, російські збройні сили завдали великої кількості ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях в Україні.