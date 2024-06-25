Україна сподівається побачити за гратами всіх російських злочинців, які причетні до планування та виконання ударів.

Україна чекає на подальші ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду (МКС), що має позбавити Росію відчуття безкарності.

Про це написав президент Володимир Зеленський у Telegram після того, як стало відомо, що МКС видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та чинного начальника генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова у зв’язку зі скоєнням воєнних злочинів під час вторгнення в Україну.

"Вітаю сьогоднішні ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом щодо двох ключових фігур у російському військовому керівництві. Обох звинувачують у скоєнні жахливих злочинів проти цивільних осіб в Україні під час безросудних бомбардувань Росією критичної цивільної інфраструктури в Україні", - написав Зеленський.

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Він зазначив, що ці варварські ракетні та дронові удари тривають, вбиваючи людей і завдаючи шкоди по всій Україні.

"Кожен злочинець, причетний до планування та виконання цих ударів, повинен знати, що правосуддя буде здійснене. І ми сподіваємося побачити їх за ґратами", - наголосив глава держави.

Як підкреслив український президент, сьогоднішнє рішення є чітким свідченням того, що правосуддя за російські злочини проти українців неминуче. Воно чітко демонструє, що жодне військове звання чи двері кабінетів не можуть захистити російських злочинців від відповідальності.

"Ми з нетерпінням чекаємо на подальші ордери на арешт, щоб позбавити Росію відчуття безкарності. Відчуття, яке десятиліттями підживлювало російські злочини. Відповідальність — це єдиний спосіб покласти їм край", - прокоментував Зеленський.

Рішення МКС щод Шойгу і Герасимова

На офіційному сайті МКС повідомляється про рішення видати ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та чинного начальника генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова. Як зазначається у повідомленні, "існують розумні підстави вважати", що Шойгу та Герасимов "несуть індивідуальну кримінальну відповідальність" за воєнні злочини, які чинила російська армія в Україні - напади на цивільні об’єкти, заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або цивільним об'єктам, злочини проти людяності у вигляді нелюдських дій.

У МКС інформують, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських збройних сил по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього часу крім того, російські збройні сили завдали великої кількості ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях в Україні.

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