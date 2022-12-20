Глава МЗС додав, що Україна наполягатиме на дотриманні міжнародного права, а не збереженні "інтриг та махінацій на догоду Росії".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна готується довести незаконність перебування Росії в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Росія багато років отруює ООН, це ні для кого не секрет. Так само, як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває. Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав внаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвети до позбавлення її цього місця. Це не буде просто. Це буде вкрай непросто, але настав час відвертої аргументованої розмови про узурпацію Росією місця в Радбезі ООН та загалом в ООН", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС додав, що Україна наполягатиме на дотриманні міжнародного права, а не збереженні "інтриг та махінацій на догоду Росії".

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Членство Росії в Радбезі ООН

27 вересня президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту позбавити Росію постійного членства в Раді безпеки ООН і виключити з усіх міжнародних організацій. За словами Зеленського, не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами.

У США двоє законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, внесли в Конгрес резолюцію з закликом до президента Джо Байдена вивести Росію з Радбезу ООН.