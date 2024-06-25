Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Міжнародний кримінальний суд (МКС), що базується в Гаазі, видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та чинного начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова у зв’язку зі скоєнням воєнних злочинів під час російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє офіційний сайт МКС.

Як зазначається у повыдомленні, "існують розумні підстави вважати", що Шойгу та Герасимов "несуть індивідуальну кримінальну відповідальність" за вєнні злочини, які чинила російська армія в Україні - напади на цивільні об’єкти, заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або цивільним об'єктам, злочини проти людяності у вигляді нелюдських дій.

"Є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари російських збройних сил по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього часу крім того, російські збройні сили завдали великої кількості ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях в Україні", - йдеться у повідомленні.

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На рішення МКС вже відреагували в Офісі президента України. "Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність. Важливе рішення. Всі відповідатимуть за зло", - написав у Телеграм очільник ОП Андрій Єрмак.

Привітав рішення МКС і уповноваженний Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Справедливість для України стає все реальнішою! Це дуже важливе рішення для нас! Рано чи пізно справедливе покарання наздожене кожного воєнного злочинця! Тільки спільними зусиллями ми можемо це прискорити", - наголосив він.

МКС переслідує воєнних злочинців РФ

Як писав УНІАН, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президент РФ Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Росії Марію Львову-Бєлову. Ордери було видано у справі про масові викрадення та депортацію до РФ українських дітей з окупованих територій.

А вже в березны цього року судді МКС видали ордери на арешт командувача дальньою авіацією РФ генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Обох розшукують у зв'язку з російськими ударами по українській енергетиці з жовтня 2022 по березень 2023 року.

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