Президент України закликав Конгрес "не втрачати волю, сильну позицію і свою демократію".

Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США зберегти військову допомогу Україні, заявивши законодавцям, які блокують ухвалення відповідного рішення, що альтернативою є ризик нападу Росії на ту чи іншу країну НАТО, яка залучить американських солдатів, передає Bloomberg.

"Якщо Росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви відправите на війну своїх синів і дочок, - сказав Зеленський в інтерв'ю програмі NBC Meet the Press. - Вибачте, але ціна буде вищою".

Зеленський закликав Конгрес "не втрачати волю, сильну позицію і свою демократію".

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Президент України відкинув припущення про те, що зусилля ЗСУ щодо звільнення окупованих Росією території зайшли у глухий кут. Він підтвердив свою позицію, згідно з якою будь-які мирні переговори вимагатимуть виведення російських військ.

"Так, люди втомилися. Але у цілому наші люди готові захищатися, як і в перші дні", - заявив він.

Відзначається, що військова допомога Україні стикається з хвилею скептицизму у Вашингтоні і викликає розбіжності серед законодавців-республіканців.

Допомога Україні від США - що повідомлялося

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Пентагон змушений зменшувати розміри пакетів військової допомоги Україні, оскільки раніше виділені гроші вичерпуються, а Конгрес досі не зміг прийняти нову багатомільярдну програму.

Вона зазначила, що США почали надсилати менші пакети військової допомоги Україні саме через глухий кут у Конгресі щодо подальшого фінансування оборонних потреб Києва.

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