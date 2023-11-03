У Байдена закінчуються гроші, які були виділені раніше на оборонні потреби Україні.

Пентагон змушений зменшувати розміри пакетів військової допомоги Україні, оскільки раніше виділені гроші вичерпуються, а Конгрес досі не спромігся ухвалити нову багатомільярдну програму, запропоновану Білим домом. Про це заявила журналістам прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Reuters.

Коментуючи сьогоднішній пакет допомоги, вона зазначила, що США почали надсилати менші пакети військової допомоги Україні саме через глухий кут у Конгресі щодо подальшого фінансування оборонних потреб Києва.

За її словами, США мають намір підтримувати Україну якомога довше, поки в Конгресі триває обговорення нової програми допомоги.

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Проблеми американської допомоги Україні

Як писав УНІАН, сьогодні США оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги загальною вартістю 425 мільйонів доларів. Однак лише 125 мільйонів з них є терміновою допомогою, а решта – це фінансування нових оборонних контрактів, за якими американська промисловість виготовить зброю для України колись потім.

Проблема із американською допомогою полягає в тому, що в Конгресі США не вистачає голосів для ухвалення нової програми оборонної підтримки України. Депутати-республіканці з числа так званих "трампістів" виступають категорично проти цього, а без їхніх голосів ухвалити програму неможливо.

Щоб обійти їхній спротив, Джо Байден запропонував об’єднати в один пакет програми допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню та провести це рішення через Конгрес у такому вигляді. За задумом, на потреби України мають виділити 61 мільярд доларів.

Однак трампісти хочуть голосувати за допомогу кожній країні окремо. Аби не допустити розрізання "загального пакету", Джо Байден погрожує накласти вето на "індивідуальну" програму для Ізраїлю.

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