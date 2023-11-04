Глава держави переконаний, що Україні вдасться подолати цей виклик.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зміщення фокусу уваги з України на Ізраїль в світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

"Авжеж, це зрозуміло. Війна на Близькому Сході - цей конфлікт забирає фокус (уваги, - УНІАН). Я вважаю, що це одна із цілей Російської Федерації, зараз розуміючи, що фокус на Україну буде зменшений. Це факт. Ми бачимо це по результатах", - відзначив президент.

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"Але все в наших силах. Ми вже були у складних ситуаціях. Ми були вже у дуже складних ситуаціях, коли фокусу на Україні майже не було. Він був від медіа, а не лідерів світу. Але ми змогли вийти з цієї ситуації. Тому я абсолютно впевнений: ми подолаємо цей виклик", - сказав Зеленський.

Допомога Україні від США

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена запросила у Конгресу виділити 106 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим іноземним державам, зокрема Тайваню. Примітно, що левова частина цих коштів, а саме 61,4 мільярда доларів, мала піти саме на підтримку України.

Водночас, Палата представників США схвалила законопроект про надзвичайну допомогу Ізраїлю. Йдеться про підтримку на суму 14,3 мільярда доларів.

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