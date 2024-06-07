У відомстві нагадали про важливість військової юстиції.

Міністерство оборони України закликало Верховну Раду невідкладно розглянути законопроєкт про військову поліцію. Про це повідомляється у Telegram оборонного відомства.

"Міноборони закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д і повернутися до його розгляду після додаткових консультацій. Фахівці МОУ спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення цього важливого документа", - зазначено у повідомленні.

Як зауважується, створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України. Зокрема, в частині дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців.

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"Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів. Це крок, необхідний для зміцнення обороноздатності нашої країни та забезпечення правопорядку в армії", - мовиться у повідомленні.

Військова поліція в Уукраїні: що відомо

Раніше народний депутат Ярослав Железняк інформував, що Верховна Рада 5 червня зняла з розгляду законопроєкти №6569-д і 6570-д про створення в Україні військової поліції.

Водночас, 31 травня комітет парламенту з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт про військову поліцію №6569-д і супровідний законопроєкт №6570-д, який передбачав внесення змін до Кодексу про адмінправопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу.

Документи передбачали право військової поліції:

тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць та автодоріг;

зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспорту, перевірку у водіїв документів на право користування та керування авто;

проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури – у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом.

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