Першу зустріч Зеленський проведе з сенаторами, а потім – зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Президент України Володимир Зеленський прибув до будівлі Конгресу Сполучених Штатів Америки, яка розташовується на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Про це повідомляє телеканал ABC News. Президента України вже зустріли лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер і лідер республіканської меншості Мітч Макконнелл. Першу зустріч Зеленський проведе з сенаторами.

Також президент України має зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Крім того, пізніше Зеленський прибуде до Білого дому для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Лідери України та США спільно виступлять на пресконференції.

У Білому домі раніше відзначили, що візит Зеленського до Вашингтону "з високими ставками" відбувається у "критичний момент", коли обговорюється додаткова допомога для України.

Наразі запит адміністрації Байдена на виділення мільярдів доларів з метою надання допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням, а також виділення допомоги Ізраїлю і Тайваню, перебуває у підвішеному стані через внутрішні американські питання – імміграційну політику і південний кордон.

Зокрема, республіканці у Сенаті добиваються значних змін щодо процедур надання притулку та інших імміграційних процедур в обмін на схвалення пакету додаткової допомоги обсягом на близько 110 млрд доларів, з яких близько 61 млрд передбачається для України.

Оновлено: Як повідомляє телеканал CNN, лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер розповів, що зустріч Зеленського з американськими законотворцями була "дуже потужною", а також продуктивною.

За словами Шумера, Зеленський "роз'яснив з великою деталізацією" потреби України і як Сполучені Штати можуть допомогти українській обороні у війні з Росією.

"Якщо він отримає необхідну для нього допомогу, він виграє", – наголосив Шумер.

Водночас, як підкреслив лідер демократів в Сенаті, перемога президента РФ Володимира Путіна стане "дуже і дуже небезпечною для Сполучених Штатів".

За свідченнями іншого сенатора, представника демократів з Нью-Йорка, Зеленський повідомив, що допомога потрібна терміново.

Як зазначили ще два сенатори, Зеленський під час зустрічі розвіював занепокоєння про те, що корупція залишається значною проблемою в Україні. За словами сенатора-республіканця Тома Тілліса, український президент говорив про суттєві реформи, які впроваджуються в Україні за допомогою коштів Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.

Візит Зеленського до США

11 грудня президент України розпочав свій візит до Сполучених Штатів Америки. Туди він відправився після візиту на інавгурацію новообраного президента Аргентини.

Сьогодні, 12 грудня, Зеленський має виступити перед Конгресом, а також зустрітися із президентом США Джо Байденом. Візит відбувається на тлі суперечок всередині американського політикуму щодо схвалення додаткового фінансування на допомогу Україні.

Зазначимо, що 11 грудня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі висловив сподівання, що до кінця цього року Сполученим Штатам Америки вдасться оголосити новий пакет безпекової допомоги для України. За його словами, в Адміністрації президента США налаштовані продовжувати добиватися схвалення в Конгресі додаткового запиту на фінансування допомоги для України на суму 61 млрд доларів.

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