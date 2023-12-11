12 грудня Зеленський говоритиме з президентом США Джо Байденом і з конгресменами.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки. Про це глава держави повідомив в Telegram.

"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони", – написав Зеленський.

Зокрема, під час розмови були обговорені виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальша українсько-американська співпраця у сфері оборони.

"Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", – зазначив Зеленський.

Також президент України виступив з промовою в Національному університеті оборони США у Вашингтоні. Ця промова транслювалася Міністерством оборони США у мережі X.

"Зараз, в умовах запеклих боїв, наші солдати тримають позиції на фронті і готуються до подальших дій. Ми не дозволили Росії здобути будь-які перемоги цього року. Так, Путін намагається створювати нові проблеми. Але наша тактика – це не просто очікування, що зробить Росія, не лише адаптація до проблем, які створює Росія. Вона про ефективне вирішення проблем. Саме вирішення – це ключ до перемоги", – наголосив Зеленський.

У цьому зв'язку президент України наголосив, що завтра, 12 грудня, під час зустрічей з президентом США Джо Байденом і у Конгресі, говоритиме про те, яких результатів можна досягнути у 2024-му році на основі цьогорічних здобутків.

"Відтіснивши Путіна назад, ми позбавимо його агресію сенсу. Потім він більше не зможе вводити Росію в оману, що нібито він особисто і його війна має майбутнє", – наголосив Зеленський.

Як підкреслив президент України, з розширенням українських спроможностей у повітряному просторі, особливо для протиповітряної оборони на фронті, вдасться усунути перевагу Росії у повітрі. На його переконання, це стане рішенням однієї з головних проблем України.

"Майже ніхто не вірив, що ми би виграли у морі, але тепер це факт. Ми повинні виграти у повітрі також", – відзначив глава держави.

За його словами системи протиповітряної оборони Patriot, засоби радіелектронної боротьби, дрони і винищувачі допоможуть Силам оборони України рухатися на суходолі так, як це потрібно.

Міжнародні візити Зеленського: останні новини

7 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський приїде в Аргентину на інавгурацію новообраного глави цієї держави Хав'єра Мілея. Під час візиту він зустрівся із президентом Еквадору Даніелем Нобоа, президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу, президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю.

Після візиту до Аргентини Зеленський вирушив до США. Зазначалося, що він зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, а також проведе низку зустрічей і переговорів. Зокрема, зустріч із американським президентом запланована на 12 грудня.

Вас також можуть зацікавити новини: