В Адміністрації президента США налаштовані продовжувати добиватися схвалення в Конгресі додаткового запиту на фінансування допомоги для України.

У Білому домі висловлюють сподівання, що до кінця цього року Сполученим Штатам Америки вдасться оголосити новий пакет безпекової допомоги для України. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

На брифінгу журналістам під час подорожі до Філадельфії на борту літака Air Force One Кірбі підтвердив, що 12 грудня президент США Джо Байден зустрічатиметься з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Під час зустрічі Зеленський має надати оновлену інформацію про поточний перебіг подій на полі бою.

Водночас, як відзначив Кірбі, президент США має чітко сказати українському колезі і українському народу, що Сполучені Штати продовжать надавати підтримку, особливо у цей складний час з настанням зими і посиленням російських ракетних та дронових атак по цивільній інфраструктурі.

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"Ми очікуємо, що це продовжиться, особливо щодо енергетичної інфраструктури, і оскільки російські сили продовжують намагатися вести наступальні дії проти українців вздовж усього фронту, особливо на сході", – сказав Кірбі.

При цьому, він нагадав, що на Капітолійському пагорбі тривають перемовини стосовно додаткового запиту Байдена на фінансування допомоги для України обсягом 61 млрд доларів.

"Я думаю, що завтра від президента ви почуєте більше у цьому контексті. Але він продовжить чітко роз'яснювати, чому додаткове фінансування для України та Ізраїлю важливе для наших власних інтересів національної безпеки у цей час", – сказав Кірбі.

Представник Білого дому зауважив, що Байден продовжить вести термінові перемовини для пошуку компромісу з метою досягнення повного фінансування усіх необхідних питань.

"Щоб не випереджати президента, я можу вас запевнити, що він чітко скаже президенту Зеленському, що ми твердо відстоюємо наш додатковий запит, абсолютно потрібний, аби отримати додаткове фінансування на підтримку України", – наголосив Кірбі.

Також у нього запитали, чи буде оголошено новий пакет озброєння для України.

"Я не хочу випереджати президента, але у цьому році у нас не залишилось так багато тижнів, аби мати змогу надати безпекову допомогу. Я би повністю очікував, що ви зможете бачити, як ми оголосимо додаткову безпекову допомогу до кінця місяця", – наголосив Кірбі.

Допомога Україні: останні новини

Наступного року Німеччина планує передати Україні 200 тисяч артилерійських снарядів. Крім того, державний міністр з європейських справ Німеччини Анна Люрманн підтвердила, що її країна в 2024 році збільшить військову допомогу Україні з 4 млрд євро до 8 млрд.

Тим часом євродепутати закликають Конгрес США розблокувати допомогу Україні. Понад сто високопоставлених європейських депутатів підготували спільний лист до Конгресу США, який підписали законодавці щонайменше 17 країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією, Польщею та Ірландією.

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