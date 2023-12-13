Глава держави розповів про діалог з Орбаном в Аргентині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто попросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбан назвати хоч одну причину блокування євроінтеграції України, і тепер чекає на відповідь від угорського прем'єра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з учасниками другого саміту Україна–Північна Європа (з лідерами Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії та Ісландії).

Зокрема, у президента запитали, що обговорювалося під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині.

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"Я не можу сказати, що це була особлива зустріч чи навмисно спланована. У нас відбувся діалог. Це правда. І я думаю, що нам треба організувати дуже конструктивну зустріч між нашими державами, бо ми маємо спільні кордони, ми сусіди й нам потрібно розмовляти. І одна із дуже важливих тем, які порушував із ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно вирішувати проблеми", - наголосив Зеленський.

При цьому, глава держави підкреслив, що не бачить глобальної проблеми щодо євроінтеграції України.

"Саме тому нам просто потрібно зустрітися. Я показував йому своє позитивне ставлення до такої ідеї", - додав Зеленський.

Як пояснив президент України, він чітко доніс до Орбана позицію, що той "не має жодної причини блокувати українське членство в Європейському Союзі".

"Я попросив його назвати мені хоча б одну причину. Не три, не п'ять, не десять! Назви мені одну причину. І я чекаю відповіді", – наголосив Зеленський.

Візит Зеленського в Аргентину - зустріч з Орбаном

10 грудня Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном в Аргентині, куди обидва прибули, аби взяти участь в церемонії інавгурації новообраного президента країни. На кадрах відеотрансляції було видно, що Зеленський і Орбан про щось активно дискутують, але звуку цієї розмови у трансляції не було.

Ймовірно, ця розмова не була запланованою заздалегідь. Як видно на фото з церемонії інавгурації, опублікованих Офісом президента України, Зеленський та Орбан опинилися поруч серед офіційних гостей у залі, де проходили урочистості.

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