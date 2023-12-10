Два лідери зустрілися на інавгурації новообраного президента Аргентини.

Президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині, куди обидва прибули, аби взяти участь в церемонії інавгурації новообраного президента країни.

На кадрах відеотрансляції було видно, що Зеленський і Орбан про щось активно дискутують, але звуку цієї розмови у трансляції не було. На момент цієї публікації ані українська, ані угорська сторона не надала офіційних коментарів щодо зустрічі двох лідерів.

Ймовірно, ця розмова не була запланованою заздалегідь. Як видно на фото з церемонії інавгурації, опублікованих Офісом президента України, Зеленський та Орбан опинилися поруч серед офіційних гостей у залі, де проходили урочистості.

Відносини України та Угорщини – останні новини

Як писав УНІАН, чинний уряд Угорщини послідовно веде політику, що шкодить євроатлантичним прагненням України та підриває обороноздатність нашої держави. Наприклад, цього тижня партія Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України в ЄС.

Крім того, Угорщина систематично блокує виділення коштів ЄС на закупівлю зброї для України. У листопаді під блокування потрапив 8-й транш на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру.

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