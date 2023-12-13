Український лідер поділився, що прибув до Осло для участі у другому Саміті Україна - Північна Європа.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня, перебуває з візитом у Норвегії.

Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії. Зазначається, що Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре проведуть зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України. Також президент України відвідає саміт Північних країн, який сьогодні відбудеться в Осло.

"Я радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Сподіваюся на наші конструктивні переговори. Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цільову, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію. Зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки тут, у Норвегії", - сказав прем’єр-міністр.

Повідомляється, що після зустрічі Зеленського та Стьоре відбудеться їх спільна прес-конференція, а після саміту - прес-конференція за участю Зеленського та глав урядів країн Північної Європи.

У своєму Telegram Зеленський зазначив, що прибув до Осло для участі в другому Саміті Україна - Північна Європа.

"Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета - безпека та справедливий і міцний мир на континенті. Також проведу двосторонні переговори з учасниками Саміту", - заявив глава держави.

Крім того, як поінформував президент, в ході візиту він зустрінеться з його величністю королем Гаральдом V.

"Відвідаю Стортинг, поспілкуюся з норвезькими політиками та підприємцями. Особисто подякую Норвегії за всю дуже вчасну та принципову підтримку, яку вона надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення", - додав Зеленський.

Важливі новини - сьогодні це точно варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня президент України розпочав свій візит до Сполучених Штатів Америки. Туди він відправився після візиту на інавгурацію новообраного президента Аргентини.

У ході візиту до США Зеленський повідомив американським сенаторам, що зброя потрібна для продовження тиску на Російську Федерацію наступного року. Також Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час спільної конференції з Володимиром Зеленським заявив, що американський народ не може залишити Україну без допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: