Посли Євросоюзу обговорять нещодавні візити прем'єр-міністра країни Орбана - зокрема, до Росії.

Посли країн-членів Європейського Союзу у середу, 10 липня, обговорять нещодавні візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - зокрема, до Росії. Про це у соцмережі Х повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк.

Він натякнув, що в ЄС можуть відібрати головування в Угорщини.

"Посли ЄС у середу обговорять Угорщину та останні візити Орбана, зокрема до Росії. Навряд чи це станеться, але, як хтось сказав, "знову витягли матеріали про те, як відібрати головування", - написав Йозвяк. Відео дня

Останні дипломатичні кроки Віктора Орбана

Напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Китаю та зустрівся з лідером цієї країни Сі Цзіньпіном. Сторони вели переговори в державному пансіонаті Дяоюйтай.

Орбан описав поїздку до Пекіна як продовження місії за "мир" для України. Зокрема, він зазначив, що "крім воюючих сторін, те, коли закінчиться російсько-українська війна, залежить від США, Євросоюзу і Китаю".

Перед цим Орбан прилетів до Москви для зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним. У ЄС заявили, що Орбан здійснює візит до Москви винятково в межах двосторонніх відносин між Угорщиною і Росією, і під час нього не представляє Європейський союз.

Вас також можуть зацікавити новини: